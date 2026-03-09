Atelier Échecs Espace Boris Vian Montluçon
Atelier Échecs Espace Boris Vian Montluçon mardi 7 avril 2026.
Atelier Échecs
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : Mardi 2026-04-07 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
2026-04-07
Initiation pour débutants et jeu libre pour confirmés.
Venez découvrir le monde des échecs ! Séances d’échecs avec l’association L’échiquier montluçonnais.
Dès 6 ans, réservation conseillée.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Initiation for beginners and free play for advanced players.
Come and discover the world of chess! Chess sessions with the association L’échiquier montluçonnais.
Ages 6 and up, booking recommended.
