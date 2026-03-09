Atelier Échecs Espace Boris Vian Montluçon

Atelier Échecs

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

Début : Mardi 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

2026-04-07

Initiation pour débutants et jeu libre pour confirmés.

Venez découvrir le monde des échecs ! Séances d’échecs avec l’association L’échiquier montluçonnais.

Dès 6 ans, réservation conseillée.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

Initiation for beginners and free play for advanced players.

Come and discover the world of chess! Chess sessions with the association L’échiquier montluçonnais.

Ages 6 and up, booking recommended.

