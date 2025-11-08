Atelier échecs Sauzé-Vaussais

Atelier échecs

Atelier échecs

Samedi 8 novembre

A partir de 15h

La Fabrik, 1 bis Rue du Baron, Sauzé-entre-Bois

Gratuit

A partir de 6 ans

Que vous sachiez déjà jouer ou que vous souhaitiez apprendre, vous êtes les bienvenus. Cet atelier s’adresse à tous, l’idée est de venir échanger, jouer et surtout de partager un bon moment. Si vous le pouvez, venez avec votre jeu d’échecs.

Nous sommes à la recherche de jeux d’échecs pour la médiathèque, si vous avez cela dans un carton, nous serons ravis de leur donner un second souffle. .

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

