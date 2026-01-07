Atelier Éclade de moules Lieu dit La Prise du Four Breuillet
Atelier Éclade de moules Lieu dit La Prise du Four Breuillet mardi 30 juin 2026.
Atelier Éclade de moules
Lieu dit La Prise du Four L’Huïtre de la Prise du Four (rendez-vous) Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
atelier et dégustation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 10:15:00
fin : 2026-09-08 11:15:00
Date(s) :
2026-06-30
Découverte, atelier et dégustation d’un plat incontournable des cabanes l’Éclade de Moules , avec un professionnel au cœur du marais de Breuillet.
.
Lieu dit La Prise du Four L’Huïtre de la Prise du Four (rendez-vous) Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovery, workshop and tasting of l’Éclade de Moules , a must-try dish from the cabins, with a professional in the heart of the Breuillet marsh.
L’événement Atelier Éclade de moules Breuillet a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique