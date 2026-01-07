Atelier Éclade de moules Lieu dit La Prise du Four Breuillet

Atelier Éclade de moules

Lieu dit La Prise du Four L'Huïtre de la Prise du Four (rendez-vous) Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

atelier et dégustation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-30 10:15:00

fin : 2026-09-08 11:15:00

Date(s) :

2026-06-30

Découverte, atelier et dégustation d’un plat incontournable des cabanes l’Éclade de Moules , avec un professionnel au cœur du marais de Breuillet.

Lieu dit La Prise du Four L’Huïtre de la Prise du Four (rendez-vous) Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Discovery, workshop and tasting of l’Éclade de Moules , a must-try dish from the cabins, with a professional in the heart of the Breuillet marsh.

