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Atelier éco Chez Nous Bourganeuf

Atelier éco Chez Nous Bourganeuf

Atelier éco Chez Nous Bourganeuf mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Chez Nous

Adresse : 29 rue de Verdun

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bourganeuf

Atelier éco

Chez Nous 29 rue de Verdun Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Animation famille Rejoignez-nous pour une moment éco malin et convivial !   .

Chez Nous 29 rue de Verdun Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33  contact@cavl-agora.asso.fr

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English : Atelier éco

L’événement Atelier éco Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest

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