Atelier éco-reponsable au repair café Saint-Varent

Atelier éco-reponsable

au repair café 15 Place du 14 Juillet Saint-Varent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Une fois par mois, le Centre Socioculturel du Saint-Varentais se transforme en atelier de réparation dans un esprit convivial. Plusieurs réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à donner une seconde vie à vos objets. En préconisant la réparation, nous voulons contribuer à réduire les montagnes de déchets. Le Repair Café veut aussi être un lieu de rencontres et de partage. Alors venez vivre cette expérience ludique et unique ! .

au repair café 15 Place du 14 Juillet Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 52 80 contact.saintvarent@csc79.org

English : Atelier éco-reponsable

Once a month, the Centre Socioculturel du Saint-Varentais transforms itself into a friendly repair workshop. Several volunteer repairers are on hand to help you give your objects a second life. Come and enjoy this unique and fun experience!

German : Atelier éco-reponsable

Einmal im Monat verwandelt sich das Centre Socioculturel du Saint-Varentais in eine gesellige Reparaturwerkstatt. Mehrere ehrenamtliche Reparateure stehen Ihnen zur Seite und helfen Ihnen, Ihren Gegenständen ein zweites Leben zu geben. Kommen Sie also und erleben Sie diese spielerische und einzigartige Erfahrung!

Italiano :

Una volta al mese, il Centre Socioculturel du Saint-Varentais si trasforma in un simpatico laboratorio di riparazione. Diversi riparatori volontari sono a disposizione per aiutarvi a dare una seconda vita ai vostri oggetti. Venite a vivere questa esperienza unica e divertente!

Espanol : Atelier éco-reponsable

Una vez al mes, el Centre Socioculturel du Saint-Varentais se transforma en un simpático taller de reparación. Varios reparadores voluntarios le ayudarán a dar una segunda vida a sus objetos. Venga y disfrute de esta experiencia única y divertida

