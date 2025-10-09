Atelier écogestes pochon et mitaines en chaussette Pornic

Ne jetez plus, créez ! avec l’association Hirondelle

Mitaines créatives Transformez vos chaussettes en accessoires de mode uniques pour l’hiver. Laissez libre cours à votre imagination pour un style 100% fait main

Pochons parfumés Créez des sachets originaux pour parfumer vos armoires, vos tiroirs ou même vos chaussures. Une astuce simple et écologique pour dire adieu aux mauvaises odeurs.

Bouillottes sèches Réalisez une bouillotte réconfortante pour vous réchauffer ou soulager vos douleurs. Un geste simple pour une solution naturelle et apaisante

Anti-gaspillage Donnez une seconde vie à vos chaussettes esseulées. Participez à un atelier amusant et créatif pour réduire vos déchets et apprendre de nouvelles techniques.

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 02 62 contact@associationhirondelle.fr

English :

Don’t throw away, create! with the Hirondelle association

German :

Nicht mehr wegwerfen, sondern gestalten! mit dem Verein Hirondelle

Italiano :

Non buttare, crea! con l’associazione Hirondelle

Espanol :

No tires, ¡crea! con la asociación Hirondelle

