Atelier-école à l’AMI Atelier Typoénigme Le Malesherbois 17 juillet 2025 14:00

Loiret

Atelier-école à l’AMI Atelier Typoénigme 70 Avenue du General Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17 16:30:00

Date(s) :

2025-07-17

Un atelier pour jouer avec les mots… et les caractères !

En marge des Journées Européennes des Métiers d’Art sur le thème « Trait d’Union », l’AMI propose un atelier Typo-enigmes, pour découvrir les coulisses du métier de typographe… Et jouer avec les subtilités de la langue !

Les rencontres ‘typoénigme’ se proposent d’installer des correspondances entre signes et sens. En jouant avec les homophonies, les expressions et artifices de la langue, réalisez la composition et l’impression de vos cartes typoénigmes, ou alors de votre cadavre exquis, avec des phrases sans queue ni tête…

Aux côtés de Benoît Chené, membre de l’association Artegraf, vous allez découvrir les possibilités d’expression offertes par la typographie.

Aucun prérequis n’est requis, matériel fourni, vous repartirez avec vos propres impressions. À partir de 12 ans .

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

English :

A workshop to play with words… and characters!

German :

Ein Workshop, um mit Wörtern zu spielen… und mit Schriftzeichen!

Italiano :

Un laboratorio per giocare con le parole… e con i personaggi!

Espanol :

Un taller para jugar con las palabras… ¡y los personajes!

L’événement Atelier-école à l’AMI Atelier Typoénigme Le Malesherbois a été mis à jour le 2025-06-19 par OT GRAND PITHIVERAIS