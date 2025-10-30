Atelier « Economie d’énergie et d’eau dans l’habitat » Place du Souvenir Plouider

Atelier « Economie d’énergie et d’eau dans l’habitat » Place du Souvenir Plouider jeudi 30 octobre 2025.

Place du Souvenir Espace Roger Calvez Plouider Finistère

Début : 2025-10-30 18:30:00

fin : 2025-10-30 20:30:00

2025-10-30

L’atelier vise à mieux comprendre ses consommations d’électricité et d’eau au quotidien. À travers des conseils pratiques et des démonstrations, vous apprendrez pourquoi il est essentiel de réduire ses consommations et comment y parvenir concrètement à la maison.

Vous aurez également l’occasion de découvrir et manipuler de petits équipements utiles, comme le wattmètre ou les mousseurs, faciles à tester ou à installer chez soi. Cet atelier est basé sur le partage d’expériences et la mise en pratique. .

