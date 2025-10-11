Atelier Ecoprint d’automne Ressourcerie Le Plant B Paris

Atelier Ecoprint d’automne Ressourcerie Le Plant B Paris samedi 11 octobre 2025.

Au fil de la séance, vous collectez les feuillages et apprenez à transformer des pièces textiles chinées ou récupérées en créations uniques et poétiques.

Un atelier créatif et accessible à partir de 12 ans, qui allie découverte artistique, recyclage et connexion à la nature. Repartez avec votre pièce personnalisée, souvenir vibrant des couleurs de l’automne.

L’atelier sera animé par Céline de Hêtre.

Vous serez accueillis dans la “rotonde”, bâtiment voisin de la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers, au sein du tiers lieu Bercy Beaucoup.

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Donnez une seconde vie aux tissus grâce aux feuilles d’automne et aux végétaux ! Initiez-vous à la technique de l’écoprint, un procédé naturel qui permet d’imprimer directement les formes et les couleurs des feuilles sur le tissu.

Le samedi 11 octobre 2025

de 11h00 à 13h00

payant

1 place : 25€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T14:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T16:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T11:00:00+02:00_2025-10-11T13:00:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org