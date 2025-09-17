Atelier écoresponsable les Rendez-vous Tiers lieu de l’Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

Atelier écoresponsable les Rendez-vous Tiers lieu de l’Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais mercredi 17 septembre 2025.

Atelier écoresponsable les Rendez-vous Tiers lieu de l’Atleb

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 16:00:00

Date(s) :

2025-09-17 2025-10-15 2025-10-29

L’Atleb vous proposent des rendez-vous d’ateliers créatifs, décorations, couture et bien d’autres encore.

.

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95 famille@atleb.fr

English : Atelier écoresponsable les Rendez-vous Tiers lieu de l’Atleb

Atleb offers a range of creative workshops, decorations, sewing and much more. Today:

German : Atelier écoresponsable les Rendez-vous Tiers lieu de l’Atleb

Die Atleb bieten Ihnen Termine für kreative Workshops, Dekorationen, Näharbeiten und vieles mehr.

Italiano : Atelier écoresponsable les Rendez-vous Tiers lieu de l’Atleb

Atleb offre una serie di laboratori creativi, decorazioni, cucito e molto altro.

Espanol : Atelier écoresponsable les Rendez-vous Tiers lieu de l’Atleb

Atleb ofrece diversos talleres creativos, decoración, costura y mucho más.

L’événement Atelier écoresponsable les Rendez-vous Tiers lieu de l’Atleb Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Sud Charente