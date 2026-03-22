Atelier écoute des chants d’oiseaux Châlette-sur-Loing
Atelier écoute des chants d’oiseaux Châlette-sur-Loing samedi 11 avril 2026.
Atelier écoute des chants d’oiseaux
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:15:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Atelier écoute des chants d’oiseaux
En partenariat avec le service environnement, atelier écoute des chants d’oiseaux, suivi d’une sortie aux Près-Blonds, animé par l’ornithologiste M. Chandellier. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Workshop on listening to bird songs
L’événement Atelier écoute des chants d’oiseaux Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS