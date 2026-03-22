Atelier écoute des chants d’oiseaux

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:15:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Atelier écoute des chants d’oiseaux

En partenariat avec le service environnement, atelier écoute des chants d’oiseaux, suivi d’une sortie aux Près-Blonds, animé par l’ornithologiste M. Chandellier. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop on listening to bird songs

L’événement Atelier écoute des chants d’oiseaux Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS