Atelier Ecrire en s’amusant Saint-Paul-lès-Romans
Atelier Ecrire en s’amusant Saint-Paul-lès-Romans mardi 2 décembre 2025.
Atelier Ecrire en s’amusant
50 rue du Colombier Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 14:30:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Quoi de mieux pour occuper son après-midi que de s’initier à l’écriture autour de cet atelier donné à la bibliothèque?
.
50 rue du Colombier Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 38 90 bib.splr@laposte.net
English :
What better way to fill an afternoon than with an introduction to writing at this library workshop?
German :
Was gibt es Besseres, um den Nachmittag zu verbringen, als sich in diesem Workshop in der Bibliothek mit dem Schreiben vertraut zu machen?
Italiano :
Cosa c’è di meglio che passare un pomeriggio imparando a scrivere in questo laboratorio che si tiene in biblioteca?
Espanol :
¿Qué mejor manera de pasar una tarde que aprendiendo a escribir en este taller que se celebra en la biblioteca?
L’événement Atelier Ecrire en s’amusant Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme