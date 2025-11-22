Atelier “Écrire pour se (re)trouver” ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte

Atelier “Écrire pour se (re)trouver”

Écrire pour se (re)trouver

Et si l’écriture devenait un espace pour vous reconnecter à vous-même ? ??

Loin des devoirs et des contraintes, cet atelier est une invitation à déposer sur le papier ce qui vous traverse, à explorer vos pensées et vos émotions dans un cadre bienveillant et sans jugement

À travers des exercices simples et accessibles, vous découvrirez comment l’écriture peut devenir un véritable outil d’apaisement, de clarté et de transformation intérieure.

Cet atelier sera le premier d’une série d’ateliers sur l’écriture comme outil d’introspection et de réalisation de soi.

Au programme

-Un moment de partage d’expérience (la mienne) autour de l’écriture comme outil d’auto-thérapie

-Des temps d’écriture guidée pour libérer le mental et écouter ce qui se vit à l’intérieur

-Des échanges, en douceur, pour repartir plus léger·e et inspiré·e

Aucune expérience d’écriture ni compétences orthographiques n’est nécessaire il suffit d’avoir envie de se poser, d’écouter et de se laisser surprendre par ce que les mots révèlent.

Venez avec un carnet, un stylo, et l’envie de vous (re)découvrir à travers les mots.

Samedi 22 novembre 15h à 16h30

à l’ODDAS Fontenay-le-Comte

Tarif 10 € personne

Animé par Céline Depinois, thérapeute .

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 68 10 19 79

English :

Writing to (re)find yourself

What if writing became a space where you could reconnect with yourself?

Far from homework and constraints, this workshop is an invitation to put down on paper what’s on your mind, to explore your thoughts and emotions in a caring, non-judgmental environment

German :

Schreiben, um sich selbst (wieder) zu finden

Was wäre, wenn das Schreiben ein Raum wäre, in dem Sie sich wieder mit sich selbst verbinden könnten?

Fernab von Pflichten und Zwängen ist dieser Workshop eine Einladung, auf Papier zu bringen, was Ihnen durch den Kopf geht, Ihre Gedanken und Gefühle in einem wohlwollenden und urteilsfreien Rahmen zu erforschen

Italiano :

Scrivere per (ri)trovare se stessi

E se la scrittura diventasse uno spazio in cui riconnettersi con se stessi?

Lontano dai compiti e dalle costrizioni, questo laboratorio è un invito a mettere nero su bianco ciò che vi passa per la testa, a esplorare i vostri pensieri e le vostre emozioni in un ambiente attento e non giudicante

Espanol :

Escribir para (re)encontrarse

¿Y si la escritura se convirtiera en un espacio para reencontrarte contigo mismo?

Lejos de deberes y obligaciones, este taller es una invitación a poner por escrito lo que te pasa por la cabeza, a explorar tus pensamientos y emociones en un entorno afectuoso y sin prejuicios

