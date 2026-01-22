Atelier éCRiRe ! Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier éCRiRe !

Espace Ferraud Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21 2026-03-21 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-20

Envie de libérer votre plume dans une ambiance chaleureuse ? Rejoignez l’atelier ÉCRiRe !, une parenthèse dédiée à l’expression et au partage au cœur de Saint-Yrieix-la-Perche.

Loin des contraintes scolaires ou académiques, cet atelier privilégie une approche ludique, créative et sensible. Sous la guidance bienveillante de l’animatrice, vous explorerez le plaisir des mots au sein d’un petit groupe curieux et accueillant. Ici, l’écriture devient un jeu on s’amuse avec les sonorités, on se laisse surprendre par son propre imaginaire et on s’émerveille des récits qui prennent vie.

Que vous soyez débutant ou habitué des carnets, venez cultiver votre créativité et vivre un moment de complicité littéraire. Un rendez-vous idéal pour s’évader par les mots. .

Espace Ferraud Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

