Atelier Écris ton prénom en hiéroglyphes ! Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault
Atelier Écris ton prénom en hiéroglyphes ! Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault samedi 18 avril 2026.
Atelier Écris ton prénom en hiéroglyphes !
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
D’avril à juin, les médiathèques de la CDC VAM vous invitent au voyage et à la création !
Lors de cet atelier, venez découvrir les grands principes de l’écriture égyptienne et écrire votre prénom en hiéroglyphes.
> À partir de 10 ans. .
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Écris ton prénom en hiéroglyphes !
L’événement Atelier Écris ton prénom en hiéroglyphes ! Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault