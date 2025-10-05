Atelier écriture au Musée Bernard d’Agesci Niort

26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-10-05

2025-10-05

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Dénouer Renouer » vous êtes invités à venir écrire au musée lors d’un atelier d’écriture le dimanche 05 octobre entre 14h00 et 16h30.

Les propositions variées offertes par le lieu et la thématique de l’exposition, vous permettront de stimuler votre imagination. Venez partager le plaisir d’écrire dans une ambiance bienveillante et détendue.

Cet atelier d’écriture sera mené par Isabelle Grosse, poète et animatrice d’ateliers d’écriture. Sur un temps de 2h, ils proposent aux amateurs de venir partager le plaisir d’écrire, d’apprivoiser l’écriture. Ils sont ouverts aux adultes et aux adolescents.

Sur inscription seulement 05.49.78.72.00

Nombre de place 12 maximum

Matériel à apporter de quoi écrire .

26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

