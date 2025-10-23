Atelier Écriture au porte-plume Musée vivant de l’école publique Laval

Atelier Écriture au porte-plume Musée vivant de l’école publique Laval jeudi 23 octobre 2025.

Atelier Écriture au porte-plume

Musée vivant de l’école publique 8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval Mayenne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Atelier Écriture au porte-plume

Les ateliers ont lieu dans notre salle de classe années 1900. Tout le matériel est fourni.

Les participants repartiront avec leurs travaux.

• Horaires de 14h30 à 16h • Durée 1h30

• Public à partir de 6 ans (l’enfant doit connaître au moins l’alphabet)

• Tarif 4 € personne Le matériel est fourni par le musée

• Réservation obligatoire par téléphone ou par mail (nombre de places limité) .

Musée vivant de l’école publique 8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 41 76 75 musee.ecole.publique@gmail.com

English :

Penholder Writing Workshop

German :

Workshop Schreiben mit dem Federhalter

Italiano :

Laboratorio di scrittura con portapenne

Espanol :

Taller de escritura con bolígrafo

L’événement Atelier Écriture au porte-plume Laval a été mis à jour le 2025-10-15 par LAVAL TOURISME