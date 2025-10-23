Atelier Écriture au porte-plume Musée vivant de l’école publique Laval
Musée vivant de l’école publique 8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval Mayenne
Début : 2025-10-23 14:30:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
2025-10-23 2025-10-30
Les ateliers ont lieu dans notre salle de classe années 1900. Tout le matériel est fourni.
Les participants repartiront avec leurs travaux.
• Horaires de 14h30 à 16h • Durée 1h30
• Public à partir de 6 ans (l’enfant doit connaître au moins l’alphabet)
• Tarif 4 € personne Le matériel est fourni par le musée
• Réservation obligatoire par téléphone ou par mail (nombre de places limité) .
Musée vivant de l’école publique 8 Impasse de la Haute Chiffolière Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 41 76 75 musee.ecole.publique@gmail.com
English :
Penholder Writing Workshop
German :
Workshop Schreiben mit dem Federhalter
Italiano :
Laboratorio di scrittura con portapenne
Espanol :
Taller de escritura con bolígrafo
