Atelier écriture avec Laurence Vien (asso Les Oiseaux Mots Cœur) Terrasse de l’Être Le Marillais Mauges-sur-Loire

Atelier écriture avec Laurence Vien (asso Les Oiseaux Mots Cœur) Terrasse de l’Être Le Marillais Mauges-sur-Loire samedi 12 juillet 2025.

Atelier écriture avec Laurence Vien (asso Les Oiseaux Mots Cœur) Terrasse de l’Être

Le Marillais 38 Rue de l’Èvre Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12 11:30:00

Date(s) :

2025-07-12

De l’Evre à l’Être tisser les mots en terrasse avec Laurence Vien

Laurence propose 2 ateliers d’écriture :

– SHIFUMIS, 10h-11h30

atelier enfants à partir de 8ans

Écrire un poème court (ou haïku) en découpant et en piochant des mots découpés dans des vieux livres

– EN 3 LIGNES, 15h30-17h30

atelier adultes

En 3 lignes, un petit parcours de bifurcation poétique qui aboutit à un haïku.

atelier enfants 6€/adulte 10€ sur réservation .

Le Marillais 38 Rue de l’Èvre Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire laterrassedeletre@gmail.com

English :

From Evre to Être: weaving words on the terrace with Laurence Vien

German :

De l’Evre à l’Être: webende Worte auf der Terrasse mit Laurence Vien

Italiano :

Da Evre a Being: tessere parole in terrazza con Laurence Vien

Espanol :

De Evre a Ser: tejiendo palabras en la terraza con Laurence Vien

L’événement Atelier écriture avec Laurence Vien (asso Les Oiseaux Mots Cœur) Terrasse de l’Être Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges