Atelier Ecriture Bibliothèque Cerizay

Atelier Ecriture Bibliothèque Cerizay jeudi 18 septembre 2025.

Atelier Ecriture

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Venez découvrir les joies de jouer avec les mots. L'atelier d'écriture est un lieu de création et de partage, pour le plaisir de manier la langue. Pas d'exigence préalable, avec le droit aux fautes

d’orthographe, laissez-vous guider par l’animatrice sur le chemin des mots.

Avec l’association La Mine Heureuse.

Ados et adultes, sur réservation. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 36 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

