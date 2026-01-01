Atelier écriture

19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Début : 2026-01-28 15:00:00

fin : 2026-01-28 16:30:00

2026-01-28

ATELIER ECRITURE POUR ADULTES

Nouveauté Atelier destiné aux adultes sans niveau prérequis . Venez vous amuser en écrivant et en partageant votre créativité sur un thème.

Inscriptions par mail

Maximum 8 participants .

19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire mediatheque@chaillelesmarais.fr

WRITING WORKSHOP FOR ADULTS

L’événement Atelier écriture Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud