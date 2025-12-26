Atelier écriture créative Alençon
Atelier écriture créative Alençon dimanche 11 janvier 2026.
Atelier écriture créative
Alençon Orne
Début : 2026-01-11 10:30:00
fin : 2026-01-11 12:00:00
2026-01-11
Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon vous propose
un nouvel atelier dans le cadre de ses rendez-vous mensuels dédiés au bien-être.
Des contenus différents sont proposés chaque mois séance d’aromathérapie, atelier d’écriture créative, séance d’art-thérapie plastique, etc. Dans leur spécialité, et avec leurs sensibilité et expérience propres, les intervenants invitent les participants à un voyage sensoriel et créatif face aux œuvres.
L’opportunité d’appréhender les œuvres autrement, en y engageant son corps, ses sens et sa créativité.
Destinées aux ados et aux adultes, les séances se déroulent le 2e dimanche du mois, de 10 h 30 à 12 h.
DIMANCHE 11 JANVIER 2026
Atelier écriture créative avec Sonia Brault
Laissez-vous porter par les œuvres de Jérémy Gobé au sein de l’exposition
temporaire L’étoile et le cerveau, qui mêlent art, science, écologie et patrimoine
artisanal.
Puis accompagné par l’écrivaine Sonia Brault, du Sourire de la virgule, trouvez les
mots pour exprimer votre sensibilité et votre regard quant à la préservation de
la nature.
▶ Pratique
DIMANCHE 11 JANVIER 2026
RDV à 10 h 30 à l’accueil du musée Durée 1 h 30
Ouvert à tous à partir de 16 ans, même aux débutants
Plein tarif 7 €, tarif réduit 6 €, gratuit de 26 ans,
bénéficiaires de minima sociaux, etc.
Sur inscription dès à présent au 02 33 32 40 07 ou
par mail à musee@cu-alencon.fr
▶ Renseignements
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle Alençon
Tél. 02 33 32 40 07
https://museedentelle.cu-alencon.fr .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07
