Atelier écriture créative

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 10:30:00

fin : 2026-01-11 12:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon vous propose

un nouvel atelier dans le cadre de ses rendez-vous mensuels dédiés au bien-être.

Des contenus différents sont proposés chaque mois séance d’aromathérapie, atelier d’écriture créative, séance d’art-thérapie plastique, etc. Dans leur spécialité, et avec leurs sensibilité et expérience propres, les intervenants invitent les participants à un voyage sensoriel et créatif face aux œuvres.

L’opportunité d’appréhender les œuvres autrement, en y engageant son corps, ses sens et sa créativité.

Destinées aux ados et aux adultes, les séances se déroulent le 2e dimanche du mois, de 10 h 30 à 12 h.

DIMANCHE 11 JANVIER 2026

Atelier écriture créative avec Sonia Brault

Laissez-vous porter par les œuvres de Jérémy Gobé au sein de l’exposition

temporaire L’étoile et le cerveau, qui mêlent art, science, écologie et patrimoine

artisanal.

Puis accompagné par l’écrivaine Sonia Brault, du Sourire de la virgule, trouvez les

mots pour exprimer votre sensibilité et votre regard quant à la préservation de

la nature.

▶ Pratique

DIMANCHE 11 JANVIER 2026

RDV à 10 h 30 à l’accueil du musée Durée 1 h 30

Ouvert à tous à partir de 16 ans, même aux débutants

Plein tarif 7 €, tarif réduit 6 €, gratuit de 26 ans,

bénéficiaires de minima sociaux, etc.

Sur inscription dès à présent au 02 33 32 40 07 ou

par mail à musee@cu-alencon.fr

▶ Renseignements

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Cour carrée de la Dentelle Alençon

Tél. 02 33 32 40 07

https://museedentelle.cu-alencon.fr .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

