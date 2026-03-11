Atelier écriture créative de la Pentecôte Tonnerre

Atelier écriture créative de la Pentecôte

12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-23

Jeux d’écriture pour développer sa créativité et libérer son expression artistique.

Les ateliers d’écriture créative offrent un espace d’expression où chacun·e peut explorer son style, sa voix et sa créativité en confiance.

Encadré par Marie Guibourt, autrice et metteuse en scène, formée à l’animation d’ateliers chez Aleph , l’atelier s’appuie sur la richesse et la force du groupe. Il alterne temps d’écriture, mise en commun et échanges. .

12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marieguibourt@icloud.com

