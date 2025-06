Atelier écriture créative et érotique Musée Quai Zola Rennes 9 août 2025

Atelier écriture créative et érotique Musée Quai Zola Rennes Samedi 9 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Parfois entre les œuvres pour s’en inspirer, parfois dans l’atelier des publics pour plus d’intimité, elle vous fera voir les peintures et sculptures que peut-être vous connaissez déjà, sous un autre angle et pas des moindres, grâce à différentes consignes d’écriture stimulantes.

Inspiration garantie, que vous soyez une plume débutante ou confirmée.



Victoria Aschème (@s_iel_te_plait) crée des espaces de création et de partage littéraires joyeux et safes, inspirés d'œuvres en tout genre pour célébrer l'intime et le plaisir, à plusieurs !



Cet atelier est gratuit, sur réservation : mba-reservations@ville-rennes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-09T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-09T17:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/atelier/atelier-ecriture-creative-et-erotique

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine