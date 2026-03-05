ATELIER ÉCRITURE CRÉATIVE Palavas-les-Flots

ATELIER ÉCRITURE CRÉATIVE

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

De 14h30 à 16h

Atelier écriture créative

Thème Atelier d’écriture selon Daniel Pennac

Envie de libérer votre imagination et de jouer avec les mots ? La Médiathèque Saint-Exupéry vous propose un atelier d’écriture créative animé par Elisa Virey, ouvert aux ados et aux adultes, de 14h30 à 16h.

Dans une ambiance bienveillante et inspirante, vous serez guidé pour inventer des histoires, explorer des styles variés et découvrir le plaisir d’écrire librement. Que vous soyez débutant ou passionné, cet atelier est l’occasion idéale pour stimuler votre créativité, échanger avec d’autres plumes et peut-être même révéler l’auteur qui sommeille en vous.

️ Gratuit, sur réservation au 04 67 50 42 49

Les mots vous attendent, pensez à réserver votre place ! .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

English :

2:30 to 4 p.m

Creative writing workshop

Theme: Writing workshop according to Daniel Pennac

