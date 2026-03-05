ATELIER ÉCRITURE CRÉATIVE Palavas-les-Flots
ATELIER ÉCRITURE CRÉATIVE Palavas-les-Flots samedi 7 mars 2026.
ATELIER ÉCRITURE CRÉATIVE
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
De 14h30 à 16h
Atelier écriture créative
Thème Atelier d’écriture selon Daniel Pennac
Envie de libérer votre imagination et de jouer avec les mots ? La Médiathèque Saint-Exupéry vous propose un atelier d’écriture créative animé par Elisa Virey, ouvert aux ados et aux adultes, de 14h30 à 16h.
Dans une ambiance bienveillante et inspirante, vous serez guidé pour inventer des histoires, explorer des styles variés et découvrir le plaisir d’écrire librement. Que vous soyez débutant ou passionné, cet atelier est l’occasion idéale pour stimuler votre créativité, échanger avec d’autres plumes et peut-être même révéler l’auteur qui sommeille en vous.
️ Gratuit, sur réservation au 04 67 50 42 49
Les mots vous attendent, pensez à réserver votre place ! .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2:30 to 4 p.m
Creative writing workshop
Theme: Writing workshop according to Daniel Pennac
L’événement ATELIER ÉCRITURE CRÉATIVE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-03 par 34 ADT34