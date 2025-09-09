Atelier : Écriture documentaire Studio Nantais – Creative Maker Nantes

Atelier : Écriture documentaire Studio Nantais – Creative Maker Nantes samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 10:00 – 16:00

Gratuit : non Tarif: 35€ sur inscription Adulte, Etudiant

Rémi Forte, auteur-réalisateur, animera un atelier autour de l’écriture documentaire. Après plusieurs années en tant que chargé de production sur des émissions et des documentaires TV, Rémi s’oriente en 2017 vers la réalisation. Il écrit et réalise un court métrage de fiction, ainsi que plusieurs documentaires pour Arte, la RTBF, Ushuaïa TV, Canal+ Afrique etc. Son dernier projet, Le Mystère Satoshi, est paru sur arte.tv. Lors de cet atelier nous chercherons à nous familiariser avec les spécificités et les outils de l’écriture documentaire. Au programme :- Qu’est-ce que le documentaire ?- Pourquoi et comment écrire sur un réel qui ne s’est pas encore produit ?- Angle et point de vue- Structurer un récit documentaire : de nombreux points communs avec l’écriture de fiction- Nouveaux outils de narration : les évolutions du genre documentaire- Le dossier d’un projet documentaire : pitch, synopsis, scénario, note d’intention, liste d’intervenants, etc. Puis nous passerons à la pratique en travaillant sur un concept, un synopsis et une note d’intention de projet documentaire. Les ateliers du Labo s’adressent à toute personne souhaitant se perfectionner dans le domaine du cinéma. Tous les niveaux sont les bienvenus. Si vous avez un projet en cours, n’hésitez pas à apporter vos pages. Si vous souhaitez explorer un nouveau projet, c’est également possible.

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

https://www.creativemaker.fr/film/ateliers-perfectionnement/