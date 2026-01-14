Atelier écriture et dessin sur le bonheur Restaurant bar Le Centre Pornic

Atelier écriture et dessin sur le bonheur

Restaurant bar Le Centre 5 place du Marché Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-03-04 17:30:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-03-04

Et pour toi, c’est quoi le bonheur ?

Le bonheur est universel et concerne autant les petits que les grands. Chacun le perçoit à sa manière avec son ressenti, ses envies, sa satisfaction et ses expériences dans la vie.

Viens écrire, dessiner et partager ta recette du bonheur en poussant les portes du restaurant bar Le Centre à Préfailles.

C’est dans ce lieu chaleureux et bienveillant que toute la famille est attendue par Camille, des Ateliers de Maia pour réfléchir et philosopher autour de cet état d’esprit car le bonheur n’a pas d’âge !

Déroulé de l’atelier

Une fois bien installé et ses valises posées, on se prépare pendant quelques minutes, on médite, on fait chauffer les méninges et surtout on active ses super pouvoirs de concentration. Une fois la concentration optimale atteinte, vous allez pouvoir faire parler votre imagination à travers cette pratique artistique de réflexion. Dessin ou écriture, c’est vous qui décidez la forme de votre recette du bonheur. Il y en a pour tous les goûts crayon, pastel, collage, feutre… tout pour donner vie à ses petits et grands bonheurs !

Les bénéfices de l’atelier

Développer son esprit critique

Augmenter sa confiance en soi

Respecter et comprendre les autres

Exprimer son ressenti

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Stationnement gratuit aux alentours

Public à partir de 4 ans

On aime

L’ambiance cool et la mer à deux pas d’ici pour souffler et respirer le bon air iodé après cette parenthèse de concentration !

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

Envie de faire de la philo autrement que sur les bancs de l’école ? Alors viens trouver ton bonheur en testant cet atelier de réflexion avec les Ateliers de Maia à Préfailles. Des moments magiques à vivre en famille sur Destination Pornic !

Restaurant bar Le Centre 5 place du Marché Pornic 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

