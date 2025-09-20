Atelier écriture et gravure Eurre

Atelier écriture et gravure Eurre samedi 20 septembre 2025.

Atelier écriture et gravure

Bibliothèque Eurre Drôme

Début : Samedi 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

2025-09-20

Dans le cadre du projet De la terre sur les doigts, création d’un livre avec les habitants, Myriam Voreppe et Stéphanie Cailleau vous invitent à participer à 2 ateliers créatifs à la bibliothèque de Eurre, sur la thématique du jardin

Bibliothèque Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 32 66 42 delaterresurlesdoigts@gmail.com

English :

As part of the De la terre sur les doigts project, creating a book with local residents, Myriam Voreppe and Stéphanie Cailleau invite you to take part in 2 creative workshops at the Eurre library, on the theme of the garden:

German :

Im Rahmen des Projekts De la terre sur les doigts, Schaffung eines Buches mit den Einwohnern, laden Myriam Voreppe und Stéphanie Cailleau Sie ein, an zwei kreativen Workshops in der Bibliothek von Eurre teilzunehmen, die sich mit dem Thema Garten befassen:

Italiano :

Nell’ambito del progetto De la terre sur les doigts, che prevede la creazione di un libro con la popolazione locale, Myriam Voreppe e Stéphanie Cailleau vi invitano a partecipare a 2 laboratori creativi presso la biblioteca di Eurre, sul tema del giardino:

Espanol :

En el marco del proyecto De la terre sur les doigts, creación de un libro con la población local, Myriam Voreppe y Stéphanie Cailleau le invitan a participar en 2 talleres creativos en la biblioteca de Eurre, sobre el tema del jardín:

