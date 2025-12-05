Atelier écriture et mise en voix avec Sarah Piet et Laurent Platero Salies-de-Béarn

Atelier écriture et mise en voix avec Sarah Piet et Laurent Platero

Chez un habitant secret Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

En compagnie de la cheffe de chœur Sarah Piet et de l’auteur Laurent Platero, nous vous proposons d’écrire un texte puis de le mettre en voix.

Le matin, un atelier d’écriture vous permettra de puiser dans vos souvenirs et votre imaginaire, à la recherche de différentes saveurs qui viendront impulser l’écriture de textes.

L’après-midi, partez à la rencontre de votre voix pour une mise en bouche savoureuse de vos textes. Nous travaillerons le souffle, le placement de la voix, un peu de technique vocale et nous expérimentons la lecture à haute voix en version sobre ou délicieusement chanté, le tout saupoudré d’un brin de musicalité et de bonne humeur.

Ouvert à tous !

L’adresse vous sera communiquée quelques jours avant le spectacle.

Inscription via https://www.helloasso.com/associations/un-oiseau-sur-la-tete/evenements/atelier-ecriture-et-mise-en-voix .

Chez un habitant secret Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso.unoiseausurlatete@gmail.com

