Atelier écriture Bibliothèque Eymet
Atelier écriture Bibliothèque Eymet jeudi 2 avril 2026.
Atelier écriture
Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Venez nombreux participer à l’atelier d’écriture animé par Aurélie Baltazar à la suite d’œuvres d’artistes femmes. .
Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine aurelie.baltazar@gmail.com
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English : Atelier écriture
L’événement Atelier écriture Eymet a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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