Atelier écriture Bibliothèque Eymet

Atelier écriture

Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Venez nombreux participer à l’atelier d’écriture animé par Aurélie Baltazar à la suite d’œuvres d’artistes femmes. .

Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine aurelie.baltazar@gmail.com

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English : Atelier écriture

L’événement Atelier écriture Eymet a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides