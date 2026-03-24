Atelier écriture Bibliothèque Eymet

Atelier écriture 31 Rue du Couvent Eymet 2026-04-02

Atelier écriture Bibliothèque Eymet jeudi 2 avril 2026.

Atelier écriture

Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02

Date(s) :
2026-04-02

Venez nombreux participer à l’atelier d’écriture animé par Aurélie Baltazar à la suite d’œuvres d’artistes femmes.   .

Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   aurelie.baltazar@gmail.com

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English : Atelier écriture

L’événement Atelier écriture Eymet a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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