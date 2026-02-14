Atelier écriture & fanzine par Les Piñatas – exposition « Les Corps élastiques », Théâtre du Nord, Lille

Atelier écriture & fanzine par Les Piñatas – exposition « Les Corps élastiques » 21 et 28 février Théâtre du Nord Nord

Les 21 et 28 février 2026, dans le cadre de l’exposition Les Corps élastiques de Lucie Pastureau, l’Institut pour la photographie propose un atelier en deux volets*, imaginé et animé par les artistes Juliette Huber et Edel Pradot, membres du collectif Les Piñatas.

L’atelier débute le 21 février par un temps d’écriture autour du corps et de l’intime. À partir de propositions guidées, les participant(e)s sont invité(e)s à explorer la complexité de nos corps et des histoires qu’on se raconte sur lui, de tenter de se réconcilier avec certaines de ses parties, de redorer nos cicatrices, de masser nos récits et de sourire à ce qui se transforme.

Ce temps d’écriture est suivi d’un atelier de création de fanzine le 28 février. À partir de textes produits, de photographies, de papiers aux textures variées et de matériaux mis à disposition, chacun(e) compose un carnet personnel, mêlant images et mots, en lien avec les thématiques abordées.

Juliette Huber est artiste pluridisciplinaire. Elle navigue dans ses héritages familiaux, bagages de silences et d’histoires de migrations. Elle anime régulièrement des ateliers intergénérationnels qui mêlent écriture, mouvement et performance auprès d’enfants, d’étudiants, de groupes d’adultes.

Edel Pradot est chorégraphe, interprète et autrice. Membre du Collectif MUES, sa prochaine création, Fem us, parle spécifiquement de rapport au corps. Au sein des Piñatas, Edel participe aux éditions, programme des temps forts de lectures-performances et propose des ateliers d’écriture et fanzine.

–

Informations pratiques

↘︎ Samedis 21 et 28 février 2026, 14h30 → 16h30

↘︎ *Possibilité de suivre, indépendamment, un seul volet de l’atelier ou les deux : 3 € la séance (21 ou 28 février) / 5 € les deux ateliers (21 et 28 février)

↘︎ Théâtre du Nord, 4 place du Général de Gaulle, Lille

Lucie Pastureau, « Les corps élastiques », 2025 © Lucie Pastureau