ATELIER ÉCRITURE Gorges du Tarn Causses 28 juin 2025 10:00

Lozère

ATELIER ÉCRITURE Médiathèque municipale Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Pour ce deuxième atelier d’écriture, les bénévoles de la médiathèque vous proposent de donner la parole aux objets les plus banals… ou les plus insolites ! Fouillez dans vos placards, vos commodes, vos tiroirs, dénichez cet objet fabuleux qui nous fera voyager ensemble.

Apportez-le samedi 28 juin, et de 10h à midi, à la médiathèque de Sainte Enimie, nous nous raconterons, grâce à lui, de belles/drôles/tristes/effrayantes/douces… histoires. .

Médiathèque municipale

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 32 46 98

English :

For this second writing workshop, the media library volunteers invite you to give a voice to the most ordinary… or the most unusual objects! Rummage through your closets, dressers and drawers, and unearth that fabulous object that will take us on a journey together.

German :

Für diese zweite Schreibwerkstatt schlagen Ihnen die Freiwilligen der Mediathek vor, den banalsten oder ungewöhnlichsten Gegenständen eine Stimme zu geben! Stöbern Sie in Ihren Schränken, Kommoden und Schubladen und finden Sie den fabelhaften Gegenstand, der uns gemeinsam auf eine Reise schickt.

Italiano :

Per questo secondo laboratorio di scrittura, i volontari della biblioteca multimediale vi invitano a dare voce agli oggetti più comuni… o più insoliti! Rovistate nei vostri armadi, nelle vostre cassettiere e portate alla luce quell’oggetto favoloso che ci farà viaggiare insieme.

Espanol :

Para este segundo taller de escritura, los voluntarios de la biblioteca multimedia te invitan a dar voz a los objetos más cotidianos… ¡o a los más insólitos! Rebusca en tus armarios, en tus cajoneras y desentierra ese objeto fabuloso que nos hará viajar juntos.

