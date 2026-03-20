ATELIER ECRITURE HAÏKUS CASE MONTSERRAT Cazères

ATELIER ECRITURE HAÏKUS

CASE MONTSERRAT 13 Rue de la Case Cazères Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Le haïku est un langage impalpable dont l’intention est de susciter les échos du monde intérieur.

Le but de haïku est de dire sans désigner, c’est entendre en soi l’existence, le temps et leurs frémissements.

En immersion dans la nature environnante, nous saisirons l’instant de sa résonance intérieure puis tenterons de mettre en mots cette vibration toute personnelle.

Un moment de partage rempli d’humanité. Et de poésie bien sûr! 5 .

CASE MONTSERRAT 13 Rue de la Case Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 77 63 66 01 lejardinenchanthe@orange.fr

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English :

Haiku is an impalpable language intended to elicit echoes of the inner world.

L’événement ATELIER ECRITURE HAÏKUS Cazères a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE