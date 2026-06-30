[Atelier] Écriture jeunesse Dieppe
[Atelier] Écriture jeunesse Dieppe samedi 4 juillet 2026.
Dieppe
[Atelier] Écriture jeunesse
45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Samedi 4 juillet à 14h30, les enfants entre 7 et 12 ans sont invités à venir écrire leur propre aventure en compagnie de Bérengère Cournut et en s’inspirant de sa série d’albums Le Roi de la Lune publiée aux Editions 2042.
L’atelier est gratuit sur inscription auprès de la librairie.
09.82.37.27.70
lagrandeoursedieppe@gmail.com .
45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70 lagrandeoursedieppe@gmail.com
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English : [Atelier] Écriture jeunesse
L’événement [Atelier] Écriture jeunesse Dieppe a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité
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