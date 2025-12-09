Atelier Ecriture

7 Rue d’Amboise Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 24 – 24 – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-06-06

Vous aimez écrire, ou bien vous n’osez pas, il y a de la place pour tout le monde ! Venez

exercer votre imaginaire et votre créativité autour de thèmes variés et ludiques, dans l’échange, le partage et la bonne humeur.

Vous aimez écrire, ou bien vous n’osez pas, il y a de la place pour tout le monde ! Venez

exercer votre imaginaire et votre créativité autour de thèmes variés et ludiques, dans l’échange, le partage et la bonne humeur.

Je m’appelle Nicolas Caron et j’ai toujours été passionné par les histoires, quelles que soient

leur forme. J’accompagne des enfants et des adolescents au sein d’ateliers créatifs depuis une dizaine d’années, en particulier autour de la Bande Dessinée. De mon côté, j’explore et je nourris différents projets, notamment de nouvelles et de romans. 24 .

7 Rue d’Amboise Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 14 01 mjcjoue@yahoo.fr

English :

If you like to write, or if you don’t dare, there’s room for everyone! Come and

exercise your imagination and creativity around a variety of playful themes, in a spirit of exchange, sharing and good humor.

L’événement Atelier Ecriture Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT 37