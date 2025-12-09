Atelier Ecriture Joué-lès-Tours
Atelier Ecriture Joué-lès-Tours samedi 28 mars 2026.
7 Rue d’Amboise Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 24 – 24 – EUR
Début : Samedi 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Vous aimez écrire, ou bien vous n’osez pas, il y a de la place pour tout le monde ! Venez
exercer votre imaginaire et votre créativité autour de thèmes variés et ludiques, dans l’échange, le partage et la bonne humeur.
Je m’appelle Nicolas Caron et j’ai toujours été passionné par les histoires, quelles que soient
leur forme. J’accompagne des enfants et des adolescents au sein d’ateliers créatifs depuis une dizaine d’années, en particulier autour de la Bande Dessinée. De mon côté, j’explore et je nourris différents projets, notamment de nouvelles et de romans. 24 .
7 Rue d’Amboise Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 14 01 mjcjoue@yahoo.fr
English :
If you like to write, or if you don’t dare, there’s room for everyone! Come and
exercise your imagination and creativity around a variety of playful themes, in a spirit of exchange, sharing and good humor.
