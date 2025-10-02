Atelier écriture La Tisanerie La Tisanerie Pontarlier

Atelier écriture La Tisanerie La Tisanerie Pontarlier jeudi 2 octobre 2025.

Atelier écriture La Tisanerie

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 19:15:00

fin : 2025-10-02 21:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Organisé par la Tisanerie et Stéphanie Chenevez.

Au gré des mots et des images qui nous traversent, se découvrir un style et un langage. Et si nous partagions le plaisir de l’écriture en groupe ? .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 31 49 56 s.chenevez@protonmail.com

English : Atelier écriture La Tisanerie

German : Atelier écriture La Tisanerie

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier écriture La Tisanerie Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS