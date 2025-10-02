Atelier écriture La Tisanerie La Tisanerie Pontarlier
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 15 EUR
Début : 2025-10-02 19:15:00
fin : 2025-10-02 21:00:00
2025-10-02
Organisé par la Tisanerie et Stéphanie Chenevez.
Au gré des mots et des images qui nous traversent, se découvrir un style et un langage. Et si nous partagions le plaisir de l’écriture en groupe ? .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 31 49 56 s.chenevez@protonmail.com
