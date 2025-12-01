Atelier écriture: le bilan de l’année ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte
Atelier écriture: le bilan de l’année ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte samedi 13 décembre 2025.
Atelier écriture: le bilan de l’année
ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Et si vous preniez un vrai temps pour faire le point avant de tourner la page ?
Dans cet atelier chaleureux et guidé, vous revisitez votre année avec douceur et lucidité, pour en retirer des forces, des apprentissages, de la clarté… et surtout un nouvel élan pour 2026.
Au programme
? des questions puissantes pour vous reconnecter à ce qui a compté
? Une exploration de vos réussites, de vos challenges, de vos défis, de vos ressources
? Un outil simple pour faire le point dans chaque domaine de votre vie
? Des prises de conscience qui vous permettront d’avancer
Vous repartirez avec
?? une vision plus claire de l’année écoulée
?? un regard apaisé sur vos défis
?? une nouvelle force intérieure
?? la sensation d’avoir vraiment fermé un chapitre: c’est indispensable pour en ouvrir un nouveau
Venez avec un carnet, un stylo, et l’envie de clôturer l’année 2025 avec clarté, lucidité et nouvelles perspectives pour l’avenir.
Animé par Céline Depinois, thérapeute
Tél 06 68 10 19 79 mail contact@celinedepinois.fr
ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE
PREMIERE ADHESION:
https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)
RENOUVELLEMENT de 2024
https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025
Votre adhésion va vous permettre de pouvoir découvrir, pratiquer de nouvelles techniques, ou sujets. Ainsi qu’à bénéficier de l’assurance contractée par Immergence au profit de ses adhérents. Et bien sûr, c’est aussi un engagement participatif à la gestion de notre association. .
English :
What if you took some real time to take stock before turning the page?
In this warm and guided workshop, you’ll revisit your year with gentleness and lucidity, to draw out its strengths, learnings, clarity? and above all a new impetus for 2026.
