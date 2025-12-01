Atelier écriture: le bilan de l’année ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte

Atelier écriture: le bilan de l’année

Et si vous preniez un vrai temps pour faire le point avant de tourner la page ?

Dans cet atelier chaleureux et guidé, vous revisitez votre année avec douceur et lucidité, pour en retirer des forces, des apprentissages, de la clarté… et surtout un nouvel élan pour 2026.

Au programme

? des questions puissantes pour vous reconnecter à ce qui a compté

? Une exploration de vos réussites, de vos challenges, de vos défis, de vos ressources

? Un outil simple pour faire le point dans chaque domaine de votre vie

? Des prises de conscience qui vous permettront d’avancer

Vous repartirez avec

?? une vision plus claire de l’année écoulée

?? un regard apaisé sur vos défis

?? une nouvelle force intérieure

?? la sensation d’avoir vraiment fermé un chapitre: c’est indispensable pour en ouvrir un nouveau

Venez avec un carnet, un stylo, et l’envie de clôturer l’année 2025 avec clarté, lucidité et nouvelles perspectives pour l’avenir.

Animé par Céline Depinois, thérapeute

Tél 06 68 10 19 79 mail contact@celinedepinois.fr

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025

Votre adhésion va vous permettre de pouvoir découvrir, pratiquer de nouvelles techniques, ou sujets. Ainsi qu’à bénéficier de l’assurance contractée par Immergence au profit de ses adhérents. Et bien sûr, c’est aussi un engagement participatif à la gestion de notre association. .

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 68 10 19 79 contact@celinedepinois.fr

