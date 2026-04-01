Atelier écriture Le geste et l’image Médiathèque Le MIX Mourenx
Atelier écriture Le geste et l’image Médiathèque Le MIX Mourenx mercredi 15 avril 2026.
Mourenx
Atelier écriture Le geste et l’image
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Venez participer à des ateliers d’écriture créative à partir des photos prises à l’occasion de la réalisation d’une fresque collective. Ces textes enrichiront une exposition autour du thème le geste et l’image proposée cet été au MI[X]. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
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English : Atelier écriture Le geste et l’image
L’événement Atelier écriture Le geste et l’image Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn
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