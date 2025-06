Atelier écriture Le Regard du poète ACM LA PETITE ACADEMIE DES ARTS – Centre culturel la Providence Nice

Réservé aux enfants inscrits au centre de loisirs du centre culturel La Providence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-04T10:00:00 – 2025-08-04T12:00:00

Fin : 2025-08-14T10:00:00 – 2025-08-14T12:00:00

Atelier écriture sur la thématique « Le regard du poète » et réalisation d’un court-métrage.

ACM LA PETITE ACADEMIE DES ARTS – Centre culturel la Providence 8 bis rue Saint Augustin 06300, Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 93 80 37 43 https://www.lasemeuse.asso.fr La Petite Académie des Arts est un centre de loisirs pour enfants axé sur les activités culturelles. Il accueille les enfants de 6 à 11 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires. Les ateliers divers allient culture et patrimoine pour le bonheur des enfants. Au programme: théâtre, musique, danse, cirque, marionnettes, dessin, sculpture, bande dessinée, archéologie…

La Petite Académie des Arts a lieu au centre culturel La Providence, installé dans le Vieux Nice au sein d’une ancienne chapelle baroque. Stations de tramway proches: Garibaldi ou Cathédrale/Vieille-Ville. Il est plus aisé de venir à pied dans le Vieux-Nice. Accès en voiture par la rue Ségurane et Sincaire.

