ATELIER ECRITURE Lioux-les-Monges mercredi 8 octobre 2025.

LA GRANGE 8 RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges Creuse

L’atelier est programmé le deuxième mercredi après-midi du mois à 15h à La Grange de Lioux Les Monges.

Pour partager avec d’autres le plaisir décrire,

pour s’amuser en écrivant,

pour stimuler notre imaginaire…

Venez seul(e) ou entre amis.

Merci d’apporter votre matériel (papier, stylos)

Prochain rendez-vous mercredi 8 octobre à 15h00

Préparez un « papier »: si vous redeveniez enfant, quelle serait l’école de vos rêves?

Organisé par Vivalioux .

LA GRANGE 8 RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine vivalioux@orange.fr

