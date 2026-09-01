Atelier écriture Association Artichaut 03 Moulins
lundi 21 septembre 2026 · Association Artichaut 03 · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Atelier écriture
Association Artichaut 03 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 18:30:00
fin : 2026-09-23 20:30:00
Date(s) :
2026-09-21 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25
L’association Artichaut 03 vous invite à libérer votre créativité lors d’un atelier d’écriture exclusif animé par Marie Pascal.
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Association Artichaut 03 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
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English :
The Artichaut 03 association invites you to unleash your creativity during an exclusive writing workshop led by Marie Pascal.
L’événement Atelier écriture Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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