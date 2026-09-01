Atelier écriture Association Artichaut 03 Moulins

Informations pratiques

Moulins

Atelier écriture

Association Artichaut 03 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 18:30:00

fin : 2026-09-23 20:30:00

Date(s) :

2026-09-21 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25

L’association Artichaut 03 vous invite à libérer votre créativité lors d’un atelier d’écriture exclusif animé par Marie Pascal.

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Association Artichaut 03 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com

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English :

The Artichaut 03 association invites you to unleash your creativity during an exclusive writing workshop led by Marie Pascal.

L’événement Atelier écriture Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région