Atelier écriture & nature Le Terme Blanc Rouffignac-de-Sigoulès

Le Terme Blanc 865 route de la Gardonnette Rouffignac-de-Sigoulès Dordogne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Allier le plaisir et le ressourcement au sein d’une belle nature et les plaisirs de l’écriture et de la lecture au sein d’un groupe amical et en confiance !

Aurélie Baltazar est artiste visuelle et écrivaine, et est formée à l’animation d’ateliers d’écriture.

Programme Un après-midi au bord d’un étang privé permettra de déployer des temps d’écriture et de lecture. Nous débuterons avec des lectures, des pistes, des consignes facilitantes, afin de permettre l’écriture. Puis deux ou trois cycles d’écriture seront suivis par la lecture des textes écrits par chacun et chacune ainsi que par un temps de retours et d’impressions.

N.B. Des ateliers et ateliers-cours auront lieu à l’année à partir de octobre 2025.

Sur réservation 8 participants maximum

Aucun prérequis de niveau de langue française, simplement l’envie de partager. .

Le Terme Blanc 865 route de la Gardonnette Rouffignac-de-Sigoulès 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 29 55 63 aurelie.baltazar@gmail.com

