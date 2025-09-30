Atelier écriture & nature Le Terme Blanc Rouffignac-de-Sigoulès

Le Terme Blanc 865 route de la Gardonnette Rouffignac-de-Sigoulès Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

2025-09-30

ÉcriÉmoi propose un atelier d’écriture découverte.

Découvrir le plaisir de l’écriture et de la lecture en confiance au sein d’un groupe amical dans un cadre paisible et convivial. Aurélie Baltazar est artiste visuelle et écrivaine, et est formée à l’animation d’ateliers d’écriture.

Programme nous débuterons avec des lectures, des pistes, des consignes facilitantes, afin de permettre l’écriture. Puis deux ou trois cycles d’écriture seront suivis par la lecture des textes composés par chacun et chacune ainsi que par un temps de retours et d’échanges.

Sur réservation 8 participants maximum

Aucun prérequis de niveau de langue française, simplement l’envie de partager.

N.B. Des ateliers et ateliers-cours auront lieu à l’année à partir de octobre 2025. .

Le Terme Blanc 865 route de la Gardonnette Rouffignac-de-Sigoulès 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 29 55 63 aurelie.baltazar@gmail.com

