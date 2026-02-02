Atelier écriture Parents/enfants Place Yann du Gouf Capbreton

Atelier écriture Parents/enfants

Médiathèque-ludothèque L'Écume des jours Capbreton

2026-02-20

Un atelier parents-enfants pour inventer des histoires ensemble avec l’animatrice Lisa de Les sens de l’humeur . Marionnettes, images, dessins sont autant de supports pour permettre de libérer l’imagination des petits et des grands. Un outil formidable pour communiquer autrement en s’amusant.

Gratuit Réservations 05 58 72 21 61 .

English : Atelier écriture Parents/enfants

Ages 6 and up

A parent-child workshop for inventing stories together with animator Lisa from Les sens de l?humeur . Puppets, pictures and drawings are just some of the ways in which young and old alike can unleash their imaginations. A wonderful tool for communicating in a different way

