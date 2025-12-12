Atelier écriture-paysage salle de réception, Pôle cult. les Ursul Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier écriture-paysage

mené par Guillaume Lambert

Et si l’écriture nous servait à rentrer en dialogue avec les forces sauvage d’un paysage ? Guillaume Lambert, auteur du spectacle l’île sans nom, vous propose un atelier pour partager ses outils d’écriture en extérieur. Ecrire avec un lieu, c’est faire de la place et prêter sa voix aux autres présences, qu’elles soient humaines, non-humaines ou invisibles. C’est apprendre à regarder un lieu avec les différents points de vue qui l’habitent. C’est sentir que nous sommes entourés de petits et grands récits dont nous pouvons nous faire des scribes.

à partir de 15 ans

durée 3h

tarif 5€ .

