Atelier écriture-paysage salle de réception, Pôle cult. les Ursul Château-Gontier-sur-Mayenne

salle de réception, Pôle cult. les Ursul 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
2026-03-07 10:00:00
2026-03-07
mené par Guillaume Lambert
Et si l'écriture nous servait à rentrer en dialogue avec les forces sauvage d'un paysage ? Guillaume Lambert, auteur du spectacle l'île sans nom, vous propose un atelier pour partager ses outils d'écriture en extérieur. Ecrire avec un lieu, c'est faire de la place et prêter sa voix aux autres présences, qu'elles soient humaines, non-humaines ou invisibles. C'est apprendre à regarder un lieu avec les différents points de vue qui l'habitent. C'est sentir que nous sommes entourés de petits et grands récits dont nous pouvons nous faire des scribes.
samedi 7 mars 2026 10h00
Pôle culturel des Ursulines, salle de réception
à partir de 15 ans
durée 3h
tarif 5€
salle de réception, Pôle cult. les Ursul 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
led by Guillaume Lambert
