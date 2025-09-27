Atelier écriture peinture “L’Amour ça fait tout drôle” Médiathèque Saulieu Saulieu

Médiathèque Saulieu 2 Place Monge Saulieu Côte-d’Or

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:30:00

Donnons-nous RV pour ce dernier événement du festival Coup de contes à Saulieu !

Animé par deux intervenantes, cet atelier sera une découverte ou une nouvelle expérience à partager. Associer les deux médium écriture et peinture ou ne s’exprimer que dans un seul, vous serez libres de choisir ! A partir de 12 ans

Réservation au 09 80 64 18 34 .

Médiathèque Saulieu 2 Place Monge Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com

