Atelier écriture

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-28

La bibliothèque poursuit ses animations participatives, conviviales et ancrées dans la vie locale. Cuisine, couture, bricolage, numérique, loisirs créatifs, jardinage, astuces du quotidien… autant de domaines à explorer ensemble !

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

The library continues to offer participative, friendly events that are firmly rooted in local life. Cooking, sewing, DIY, digital technology, creative hobbies, gardening, everyday tips and tricks? so many areas to explore together!

L’événement Atelier écriture Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence