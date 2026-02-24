Atelier écriture : Poésie Feuille Blanche, Café Noir Paris

Nouveau Rendez-vous à Paris 17e chez Feuille Blanche Café Noir

Atelier d’écriture du mardi 24 mars 2026 sous le signe de la créativité et du partage.

Nous allons explorer ensemble les voies de l’écriture sur la thématique :

Poesie

Chaque session dure deux heures, et se déroule selon le programme suivant :

Une méditation en forme de visualisation pour vous aider à entrer dans un moment de détente et de déconnexion

Un temps consacré à de l’écriture intuitive pour approcher du thème du jour

Des jeux d’écriture en individuel mais aussi en collectif pour vous aider à libérer votre créativité

Des moments de partage de textes pour progresser ensemble.

Ces ateliers sont un moment de partage, d’écoute et de bienveillance où l’individuel vient nourrir le collectif et inversement.

Ces ateliers sont ouverts à tous et toutes. Que vous soyez passionné.e d’écriture ou que vous alliez simplement envie de renaître avec votre créativité et de vous consacrer un moment rien que pour vous.

Apportez votre carnet, votre stylo et laissez votre portable en mode avion : ensemble nous allons rêver, inventer, déployer les ailes de la créativité.

3 participants minimum / 10 participants maximum. L’atelier est assuré pour autant que ce minimum soit atteint. À défaut, vous seriez prévenu(e) 48h avant l’atelier. MERCI DE NOTER QU’AU DELA DE 72 HEURES LE BILLET EST NON REMBOURSABLE

Le mardi 24 mars 2026

de 19h15 à 21h15

payant

35€

Public adultes.

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



