Atelier écriture pour adulte Bibliothèque municipale De Milhaud Milhaud

Atelier écriture pour adulte Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Milhaud Gard

gratuits pour tous

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Participez à un atelier d’écriture pour adultes le samedi 4, de 10h à 12h, animé par une intervenante de l’association Les Mots en Ailes.

Laissez libre cours à votre créativité, explorez différentes techniques d’écriture et partagez vos idées dans une ambiance conviviale et stimulante.

Que vous soyez débutant·e ou expérimenté·e, cet atelier est une occasion idéale pour enrichir votre pratique et donner vie à vos mots.

Bibliothèque municipale De Milhaud 6 rue porte de France 30540 Milhaud Milhaud 30540 Gard Occitanie

