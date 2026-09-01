Informations pratiques

Saint-Brieuc

Atelier écriture slam – Festival « Slam, Mon Armor »

2 Quater Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre de la 1ère journée nationale du Slam et du Festival « Slam, Mon Armor », l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc, vous propose un atelier d’écriture slam. Gratuit, ouvert à tous ! Découvrez le plaisir de jouer avec les mots; d’écrire et de leur donner de la voix. Laissez-vous guider sur la route de la créativité et de l’imaginaire poétique.

Inscription auprès de « contact@verbaludik.fr », en précisant le lieu « Office de tourisme ».

On vous attend, avec le sourire, du papier et des stylos !

Programme complet du Festival « Slam, Mon Armor » en téléchargement. .

2 Quater Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

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English :

L’événement Atelier écriture slam – Festival « Slam, Mon Armor » Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme