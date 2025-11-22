Atelier ecriture, temps généalogique, enquête littéraire, littérature & cinéma MVAC Paris

La rentrée littéraire 2025 met en lumière les récits

généalogiques et les enquêtes familiales. Pourquoi ces histoires intimes

nous captivent-elles autant, et comment l’écriture peut-elle réinventer

autobiographie et histoire familiale ?

au croisement du récit intime, du récit de famille et de la fiction Mais le récit de soi dépasse la seule généalogie : il dialogue avec la littérature, le cinéma, les arts, et toutes les formes qui racontent l’expérience humaine.

Espace d’exploration, d’enquête et d’écriture, cet atelier vous invite à :

Observer comment le cinéma et la littérature racontent, transforment et mettent en scène la mémoire et l’identité.

Comprendre les enjeux des récitsgénéalogiques

Explorer votreproprehistoire ou imaginer des univers familiaux, ou autres, fictifs

Expérimenter l’écriture autobiographique ou fictionnelle, autofiction, récit d’enquête et généalogique

Les consignes peuvent être rédigées en choisissant le genre de la fiction ou de l’autofiction.L’objectif est de faire de votre récit un espace d’introspection et de création :

chaque texte questionne les loyautés invisibles, les transmissions et

les histoires que nous portons, parfois sans même les connaître.

Atelier écriture 4 h – 50€

Inscriptions ouvertes à l’avance, nombre de places limitées : atelier-caractere@orange.fr

Explorer l’écriture généalogique, le récit de soi et l’enquête littéraire, dialogue entre littérature et cinéma.

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h00 à 18h00

payant

Atelier écriture 4h : 50 e

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-22T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T14:00:00+02:00_2025-11-22T18:00:00+02:00

MVAC rue des arènes 75005 Paris

https://www.atelier-caractere.com/2025/10/l-occasion-de-se-retrouver-a-paris-dans-le-quartier-latin-partagez-vos-histoires-et-decouvrez-comment-ecrire-au-croisement-du-recit-intime-du-recit-de-famille-et-de-la-fiction-mais-le-recit-de-soi-depasse-la-seule-genealogie-il-dialogue-avec-la-l atelier-caractere@orange.fr https://www.facebook.com/caractere.fr https://www.facebook.com/caractere.fr