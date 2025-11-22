Atelier ecriture, temps généalogique, enquête littéraire, littérature & cinéma MVAC Paris
Atelier ecriture, temps généalogique, enquête littéraire, littérature & cinéma MVAC Paris samedi 22 novembre 2025.
La rentrée littéraire 2025 met en lumière les récits
généalogiques et les enquêtes familiales. Pourquoi ces histoires intimes
nous captivent-elles autant, et comment l’écriture peut-elle réinventer
autobiographie et histoire familiale ?
au croisement du récit intime, du récit de famille et de la fiction Mais le récit de soi dépasse la seule généalogie : il dialogue avec la littérature, le cinéma, les arts, et toutes les formes qui racontent l’expérience humaine.
Espace d’exploration, d’enquête et d’écriture, cet atelier vous invite à :
Observer comment le cinéma et la littérature racontent, transforment et mettent en scène la mémoire et l’identité.
Comprendre les enjeux des récitsgénéalogiques
Explorer votreproprehistoire ou imaginer des univers familiaux, ou autres, fictifs
Expérimenter l’écriture autobiographique ou fictionnelle, autofiction, récit d’enquête et généalogique
Les consignes peuvent être rédigées en choisissant le genre de la fiction ou de l’autofiction.L’objectif est de faire de votre récit un espace d’introspection et de création :
chaque texte questionne les loyautés invisibles, les transmissions et
les histoires que nous portons, parfois sans même les connaître.
Atelier écriture 4 h – 50€
Inscriptions ouvertes à l’avance, nombre de places limitées : atelier-caractere@orange.fr
Le samedi 22 novembre 2025
de 14h00 à 18h00
payant
Atelier écriture 4h : 50 e
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
MVAC rue des arènes 75005 Paris
atelier-caractere@orange.fr